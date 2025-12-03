Un organismo de control concluye que Hegseth puso en riesgo a tropas de EEUU al compartir por Signal planes de guerra

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión de seguridad en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El organismo de control interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha concluido que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, puso en riesgo a militares estadounidenses cuando compartió información sobre las operaciones contra los rebeldes hutíes en Yemen en un chat grupal de Signal a principios de año.

El informe, presentado esta semana al Congreso de Estados Unidos, ha determinado que la misión y los militares estadounidenses podrían haber estado en peligro si un adversario extranjero hubiera interceptado los mensajes enviados, según fuentes consultadas por varios medios de comunicación, como la cadena CNN o la agencia Bloomberg.

Hegseth, que se negó a hablar con el inspector y a proporcionar más que algunos de los mensajes que envió, dijo que tenía la autoridad para desclasificar información y que solo enviaba actualizaciones por mensaje de texto que no ponían en riesgo a nadie. El organismo de control ha remarcado que Hegseth violó las políticas gubernamentales al usar su dispositivo personal.

Sin embargo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, consultado por Europa Press, ha considerado que "la investigación del inspector general exonera totalmente a Hegseth y demuestra" que, como llevan defendiendo "desde el principio", "no se compartió información clasificada". "Este asunto está resuelto y el caso está cerrado", ha zanjado.

El 'Signalgate' --que salpicó también al vicepresidente, JD Vance; y al secretario de Estado, Marco Rubio-- tuvo lugar a principios de este año, cuando 'The Atlantic' reveló que su director, Jeffrey Goldberg, había sido añadido inadvertidamente a un chat donde altos funcionarios hablaban sobre ataques en Yemen. La documentación volcada incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque.