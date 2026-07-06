El organismo tecnócrata palestino que gobernará Gaza se muestra "totalmente preparado" para asumir su papel

Fotografía de archivo de una calle en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, con tiendas de campaña usadas por desplazados por la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave palestino (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath, quien encabeza el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), ha recalcado este lunes que el organismo está "totalmente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales" tras el anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas.

"El CNAG está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales tan pronto como se den las condiciones necesarias y se apliquen las medidas que faciliten su labor", ha dicho Saath, quien ha recalcado que "los requisitos esenciales para un funcionamiento efectivo del comité incluyen la existencia de una única autoridad rectora que opere bajo un marco jurídico único con un mandato claro, y un aparato de seguridad unificado que rinda cuentas ante dicha autoridad".

Así, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "estos requisitos previos son fundamentales para establecer el contexto necesario a nivel político, administrativo y de seguridad de cara a que el comité lleve a cabo sus responsabilidades de forma efectiva y de una manera que sirva los intereses de todos los palestinos en la Franja de Gaza".

El comunicado ha sido publicado apenas unas horas después de que Hamás anunciara la disolución de Comité Gubernamental de Emergencia de Gaza como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al CNAG, pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino. Así, las autoridades gazatíes han reiterado su compromiso con un traspaso de poderes para "cumplir esta obligación nacional".

El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por Trump --que ya ha dicho que "toma nota" del anuncio de Hamás y ha subrayado que juzgará el traspaso de poderes "a partir de acciones, no de promesas-- de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará a cargo de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

El organismo ha permanecido desde su creación fuera de Gaza, en parte por las objeciones de Israel a su entrada a Gaza, lo que ha impedido un traspaso de poderes. En este contexto, Hamás y otras facciones palestinas han mantenido encuentros en Egipto con mediadores para acercar posturas e intentar poner en marcha la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre de 2025.