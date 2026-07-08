La OTAN acuerda destinar este año 70.000 millones a Ucrania en ayuda militar

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa. - OTAN - Archivo

Prevé dedicar a Kiev el mismo importe en 2027, aunque Estados Unidos no aportará financiación

ANKARA, 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

Los líderes de la OTAN se han comprometido a destinar a Ucrania 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania para el año 2026, y a destinar el mismo importe en 2027, según han anunciado en una declaración conjunta publicada al término de la cumbre de la Alianza.

"Para 2026, los aliados se comprometen a aportar 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania, y afirman sus compromisos soberanos de mantener al menos niveles equivalentes en 2027", se lee en el comunicado aprobado por consenso de los 32 Estados miembro.

De este fondo, se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos a Kiev por la Unión Europea en su préstamo para gasto en defensa, a quien se agradece su contribución. Los otros 40.000 se alcanzarán con apoyo bilateral adicional a Ucrania, aunque no participará Estados Unidos.

"Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y los aliados permanecen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania y en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial", han declarado los 32 jefes de Estado y de Gobierno.

Han constatado, además, que los aliados europeos y Canadá financian ahora la gran mayoría de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania mediante mecanismos bilaterales y multilaterales, y esperan que este apoyo sea "equitativo, predecible y sostenible a largo plazo".