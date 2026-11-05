La OTAN crea una tienda online de sistemas antidrones para acelerar las compras de sus aliados

Un dron no tripulado interceptado con una red lanzada por otro dron durante una demostración de sistemas antidrones de la OTAN - OTAN
BRUSELAS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La OTAN ha puesto en marcha este jueves una plataforma de compra por Internet de sistemas antidrones con la que pretende acelerar la adquisición de estas tecnologías por parte de sus Estados miembro, permitiéndoles acceder directamente a un catálogo de soluciones previamente seleccionadas por la Alianza Atlántica sin necesidad de convocar nuevas licitaciones, un procedimiento que habitualmente puede prolongarse durante cerca de un año.
La iniciativa, bautizada en inglés como 'Counter-UAS Marketplace', funciona como una especie de mercado digital en el que los aliados pueden consultar las características de los sistemas disponibles, conocer sus precios y solicitar su adquisición en función de sus necesidades operativas, después de que la OTAN haya organizado previamente un concurso entre empresas de defensa para seleccionar las tecnologías más adecuadas.
De esta manera, la Alianza pretende resolver uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los países cuando necesitan incorporar nuevas capacidades militares: los largos procedimientos de contratación, que obligan a preparar licitaciones, recibir ofertas y evaluar las propuestas de las empresas antes de poder adjudicar un contrato, un proceso que habitualmente puede prolongarse durante cerca de un año.
"El problema al que nos hemos enfrentado es que el proceso de contratación es muy largo", ha explicado el científico principal de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA), Cristian Coman, durante una sesión informativa celebrada este jueves en Bruselas, en la que ha detallado que un procedimiento convencional puede requerir "entre nueve y doce meses" únicamente para llegar a la firma de un contrato.
Según ha señalado, estos plazos no responden a una falta de diligencia de los responsables de las adquisiciones, sino a los propios requisitos administrativos, que obligan a conceder tiempo a las empresas para preparar sus propuestas y posteriormente evaluar cada una de ellas.
Por ello, la OTAN decidió "hacer las cosas de manera diferente" y adelantar la competición entre proveedores antes incluso de que los países formulen sus necesidades concretas. "No queremos esperar hasta que se nos presente un requisito operativo", ha explicado Coman, quien ha defendido que este nuevo procedimiento permite reducir considerablemente los tiempos de respuesta cuando un aliado necesita adquirir equipamiento.
UN CATÁLOGO DIGITAL CON 16 SISTEMAS ANTIDRONES
Para poner en marcha esta iniciativa, la NCIA ha organizado un concurso en el que más de un centenar de empresas mostraron interés en participar y se recibieron más de 80 propuestas, que fueron evaluadas durante aproximadamente cuatro meses hasta seleccionar 16 soluciones desarrolladas por cinco compañías.
Las empresas elegidas son Alta Ares (Francia), Axon Enterprise (EEUU), Northrop Grumman (EEUU), OSL (Reino Unido) y Quantum Systems (Alemania), cuyos sistemas han sido utilizados previamente en operaciones o ejercicios militares, incluidos despliegues en Ucrania y otros países aliados.
El jefe de Innovación y Adopción Tecnológica de la División de Inversión en Defensa, Innovación y Armamento de la OTAN, Claudio Palestini, ha explicado que el objetivo es ofrecer a los gobiernos una experiencia de adquisición similar a la del comercio electrónico, mediante una plataforma en la que pueden consultar las tecnologías disponibles y comenzar el proceso de compra con unos pocos pasos.
"La idea es trasladar la competición a una fase anterior, firmar todos estos contratos", ha señalado Palestini, quien ha destacado que este mecanismo permite a los países conocer de antemano las prestaciones, los plazos de entrega de las tecnologías que necesitan y los precios, que oscilan entre los 1,6 y los 25 millones de euros por unidad.
Otra novedad es que los países podrán adquirir estos sistemas mediante compra directa o a través de contratos de alquiler, una fórmula que les permitirá disponer temporalmente de estas capacidades sin necesidad de incorporarlas permanentemente a sus arsenales. Además, la OTAN ha reservado 3,1 millones de euros para financiar pruebas de los equipos antes de que los aliados decidan comprarlos con sus propios presupuestos.
"Cualquier país puede presentar sus necesidades desde hoy", ha afirmado por su parte Coman, quien ha precisado que, una vez firmado el contrato, los plazos de entrega previstos oscilan entre 90 y 180 días, dependiendo del sistema seleccionado.
DE BASES MILITARES A FRONTERAS E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
El catálogo incluye sistemas diseñados para proteger instalaciones militares, aeropuertos, centros logísticos, infraestructuras críticas y tramos fronterizos, así como dispositivos móviles capaces de acompañar a convoyes militares y detectar amenazas mientras se encuentran en movimiento.
Entre las tecnologías disponibles figuran radares, cámaras y sensores electromagnéticos para localizar y seguir aeronaves no tripuladas, además de sistemas de interferencia electrónica destinados a interrumpir sus comunicaciones, drones interceptores capaces de neutralizar otros aparatos y soluciones que incorporan ametralladoras o pequeños misiles.
De hecho, aunque la plataforma se ha diseñado inicialmente pensando en las necesidades de las Fuerzas Armadas, la OTAN ha confirmado que también podrán utilizarla las autoridades policiales de sus Estados miembro, especialmente cuando sean responsables de la protección de fronteras o instalaciones estratégicas.
Palestini ha revelado que la Alianza ya ha recibido muestras de interés de autoridades policiales de varios países, así como de operadores de infraestructuras críticas, incluidos los del sector energético. Eso sí, ha aclarado que la plataforma está concebida para sistemas antidrones que neutralicen amenazas de otras aeronaves, y no para la vigilancia de personas o al control de los flujos migratorios.
Por el momento, ningún país aliado ha formalizado adquisiciones a través de este nuevo mecanismo, aunque varios gobiernos ya han mostrado interés en el catálogo, que forma parte del programa 'Drone Edge', presentado durante la cumbre de Ankara (Turquía) de julio de 2026, en la que los miembros de la OTAN se comprometieron a invertir conjuntamente más de 40.000 millones de dólares en capacidades antidrones durante los próximos cinco años.