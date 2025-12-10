La OTAN se solidariza con Lituania ante la crisis de globos y defiende su presencia en el flanco este

Archivo - La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en una intervención ante el Parlamento nacional. - Olga Posa·kova/Lithuanian Parli / DPA - Archivo

La OTAN ha expresado este miércoles su "plena solidaridad" con Lituania ante la crisis por el envío de globos con cargamento de contrabando desde Bielorrusia, una situación que ha llevado a las autoridades del país a declarar el estado de emergencia a nivel nacional.

"La OTAN está en plena solidaridad con Lituania y está proporcionando apoyo específico", ha asegurado un portavoz aliado en respuesta a Europa Press.

Así, ha reivindicado los pasos del bloque militar para reforzar "la disuasión y defensa a lo largo del flanco oriental", a través de iniciativas concretas como los batallones multinacionales o la operación 'Centinela Oriental'.

Vilna declaró este martes el estado de emergencia a nivel nacional por el envío de globos con cargamento de contrabando desde Bielorrusia, una serie de incidentes que el Gobierno lituano ya ha equiparado con posibles "actos de terrorismo" y que ponen en peligro la seguridad del país.

"Debido a las continuas amenazas para los intereses de seguridad nacional y el peligro que esto supone para la salud, la vida y el medio ambiente, el Gobierno ha emitido un decreto declarando el estado de emergencia en todo el país, el cual entra en vigor hoy", confirmó el Ejecutivo de Inga Ruginiene, quien ha reiterado que la población "no experimentará inconveniente alguno a raíz de esta declaración".

Lituania viene denunciando una serie de amenazas híbridas procedentes de Bielorrusia y ha reclamado a la Alianza Atlántica participar "activamente" en adaptar la respuesta a las acciones híbridas y al sabotaje en su territorio.