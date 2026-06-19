Países Bajos anuncia otro paquete de ayuda de 500 millones de euros en armamento destinado a Ucrania

Archivo - El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. - Robin Utrecht/ANP/dpa - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este vienes otro paquete de ayuda valorado en unos 500 millones de euros y destinado al suministro de armamento a Ucrania a medida que avanza la invasión rusa del territorio.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha confirmado que la decisión se ha tomado esta misma semana y que las ayudas tienen como destinatario las Fuerzas Armadas ucranianas, tal y como ha explicado en el marco de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas.

Asimismo, ha indicado que Europa "debe mostrar ambición" y "ser económicamente fuerte, militarmente resiliente y políticamente decisiva". "¿Cómo podemos mantener la competitividad de la economía europea en un mundo de tensiones geopolíticas, altos precios energéticos y feroz competencia económica?", ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

"Debemos ser más resilientes y forjar nuevas asociaciones estratégicas con naciones amigas, ampliar los flujos comerciales y concluir acuerdos comerciales que hagan a Europa más fuerte y menos vulnerable. Pero al mismo tiempo debemos estar preparados para modernizar nuestros instrumentos comerciales y desplegarlos cuando sea necesario", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho tener previsto un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha destacado que Kiev "está preparando una defensa admirable" frente a Rusia a pesar de la "agresión". "Ucrania sigue dispuesta a hablar y a poner fin a esta guerra, pero esto no está en manos de Ucrania; más bien, depende de Rusia dar finalmente un paso en la dirección correcta", ha recalcado.

"Hasta entonces, debemos seguir haciendo todo lo posible a nivel europeo para apoyar a Ucrania de la mejor manera posible. Y para ejercer la máxima presión sobre Rusia", ha remachado.

El propio Zelenski ha dado las gracias a Países Bajos por este paquete de asistencia y ha matizado que 250 millones de euros están destinados a la iniciativa conocida como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés).

"Esto nos ayuda a proteger el cielo ucraniano y salvar vidas", ha afirmado. Además, ha aclarado que otros 250 millones de euros están destinados a drones, que tienen una gran importancia en el campo de batalla". "Tras los brutales ataques rusos contra Ucrania, nuestras ciudades y nuestra gente, este apoyo es muy oportuno y nos ayudará", ha recalcado.