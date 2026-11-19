Archivo - Los ministros de Países Bajos, Tom Berendsen; y de Ucrania, Andri Sibiga. - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos y Austria han denunciado este jueves que sus respectivas embajadas en Kiev han resultado dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania se ha apresurado a responsabilizar a Rusia.

"Esta tarde un proyectil ha impactado detrás de la Embajada de Países Bajos en Kiev. Nuestros colegas están afortunadamente ilesos, aunque hay daños leves en el edificio", ha trasladado el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, quien ha añadido que ya están investigando lo ocurrido.

Su homóloga austriaca, Beate Meinl-Reisinger, ha informado por su parte de que un proyectil ha impactado "justo delante" de la Embajada, ubicada en el centro de la capital ucraniana y a unos tres kilómetros de la sede diplomática de Países Bajos.

Meinl-Reisinger ha detallado que el impacto ha afectado al edificio de la Embajada, pero sin que haya dejado heridos. Ante los cada vez más "intensos" ataques rusos sobre la capital, ha dado instrucciones de tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal diplomático y sus trabajadores.

UCRANIA APUNTA A RUSIA COMO RESPONSABLE

Por su parte, el ministro ucraniano de la cartera de Exteriores, Andri Sibiga, ha señalado a Rusia como responsable de ambos incidentes y ha instado a la comunidad internacional "a condenar en los términos más enérgicos" estos ataques sobre las misiones diplomáticas extranjeras que operan en Kiev.

Sibiga ha criticado que el presidente ruso, Vladimir Putin, se haya querido presentar estos días en el cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que se ha celebrado estos días en la ciudad china de Shenzhen, como un líder global cuando en realidad no es más que "un criminal y terrorista".

"Debería ser tratado como tal (...) El terror de Putin debe enfrentarse a respuestas contundentes", ha reclamado Sibiga, quien también ha alertado de la caída de restos de drones rusos en los terrenos donde se ubica la sede del Ministerio de Exteriores de Ucrania, en Kiev.

A la espera de más información, Rusia ha avisado ya a las misiones y personal diplomático extranjero en Kiev de los riesgos que corren a medida que continúan los ataques, descargándose de cualquier tipo de culpa y achacándolas a "quienes decidan ignorar estas advertencias", señaló Moscú en octubre mediante un comunicado.

En respuesta, el primer país que ha reaccionado ante el ataque a las legaciones diplomáticas ha sido Estonia quien ha denunciado que "Rusia ha atacado el corazón de Kiev". El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, quien ha denunciado daños en edificios residenciales, vehículos y la histórica catedral de San Volodimir aparte de los escombros caídos en el Ministerio de Exteriores ucraniano y el impacto de un dron cerca de la Embajada de Países Bajos y los daños en la Embajada de Austria.

"Este es un ejemplo más de cómo los implacables bombardeos de Rusia ponen en peligro tanto a las misiones diplomáticas como a la población civil", ha indicado, recalcando que "la única respuesta adecuada" a los ataques rusos es "aumentar la presión sobre el agresor".