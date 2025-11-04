Países Bajos inicia el proceso de negociación para formar gobierno tras la victoria del D66 en las legislativas

Imagen de archivo de varias personas depositando su voto durante las eleccioones en Países Bajos. - Europa Press/Contacto/Sylvia Lederer

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido de centroizquierda neerlandés D66 ha iniciado este martes el proceso de negociación para formar gobierno tras hacerse con una ajustada victoria en las elecciones legislativas de la semana pasada al nombrar al ex vice primer ministro Wouter Koolmees encargado de sondear a los diferentes partidos en busca de posibles alianzas, una primera tanda de contactos que sentará las bases de la siguiente fase de consultas.

Koolmees, que también fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2017-2022), actuará así como "asesor" en el marco del proceso de formación de un posible gabinete. Tendrá que hablar con los diferentes grupos parlamentarios y sus líderes sobre sus respectivas preferencias de cara a un potencial acuerdo de coalición.

Una vez se realicen estos contactos, formulará una serie de recomendaciones sobre los pasos a seguir próximamente. Su nombre llevaba días sobre la mesa como el más probable para hacerse cargo de este trabajo, difícil pero vital para la fragmentada política neerlandesa.

La composición de un nuevo gobierno no es fácil y harán falta al menos cuatro partidos para lograr la mayoría. De entrada, existen ya varios obstáculos: el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) se niega a formar una coalición con la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA, socialdemócrata).

Esto implica que un gobierno del D66, con el VVD, el GL/PvdA y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) podría verse imposibilitado a pesar de ser la opción más favorable para el líder de los liberales progresistas, Rob Jetten.

La decisión ha sido aplaudida por el presidente de la Cámara de Representantes de Países Bajos, Martin Bosma, que ha destacado que Koolmees "cuenta con un gran historial" a sus espaldas dado que en 2022 también medió para lograr una coalición en Rotterdam.