Archivo - Bandera de Polonia - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gobiernos y dirigentes de varios países europeos han expresado su rechazo a la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia, donde este viernes se han registrado tres incidentes distintos en los que se ha identificado al menos un misil de crucero J-101, en un episodio que las autoridades polacas han calificado de amenaza para la seguridad del continente y ante el que han reclamado unidad y firmeza.

La diplomacia alemana ha denunciado que estas incursiones constituyen nuevas "provocaciones continuas" y ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de apostar por la confrontación en lugar de mostrar voluntad de negociar. Asimismo, ha reafirmado su apoyo a Polonia como país vecino y aliado de la OTAN.

Desde Reino Unido, el ministro de Defensa, Wes Streeting, ha advertido de que "el impacto de la guerra ilegal de Rusia se está dejando sentir en toda Ucrania y, cada vez más, en los países vecinos". Por su parte, el primer ministro, Andy Burnham, ha calificado lo sucedido de "absolutamente inaceptable". Streeting, que se encontraba de visita en Polonia, ha trasladado también su solidaridad con los aliados británicos y ha anunciado un próximo encuentro con representantes polacos.

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha condenado "enérgicamente" la violación del espacio aéreo polaco y ha alertado de que la agresión rusa "no se detiene en las fronteras de Ucrania", sino que amenaza la seguridad de toda Europa y pone a prueba su unidad y determinación. En este sentido, ha expresado su respaldo a Polonia y, en particular, a su homólogo Radoslaw Sikorski.

Por su parte, la primera ministra letona, Evika Silina, ha defendido una mayor cooperación entre los asesores de seguridad nacional de Letonia, Lituania y Polonia para proteger mejor sus fronteras frente a distintas formas de amenazas híbridas. A este respecto, ha subrayado que se trata de un desafío común que exige coordinación entre las instituciones competentes y los jefes de Estado.

En paralelo, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha considerado que la incursión de este viernes demuestra que la agresión rusa representa un peligro para todo el continente.

Asimismo, ha destacado que el incidente coincide con las primeras maniobras militares conjuntas de la Coalición de Voluntarios en territorio polaco, al tiempo que ha advertido de que los ataques rusos no disuadirán al grupo de contribuir a una paz duradera en Ucrania. "Si el misil ruso pretendía ser una amenaza, no ha conseguido intimidarnos", ha sentenciado, reiterando el apoyo de Lituania a Polonia y Ucrania.

También Hungría ha manifestado su preocupación y, a través de su ministra de Exteriores, Anita Orban, ha denunciado estos episodios como "una grave amenaza para la seguridad europea" que no debe tolerarse y ha trasladado su "plena solidaridad" a Polonia.

Desde la propia cartera han reiterado además su condena a los ataques rusos contra Ucrania, incluidos los daños ocasionados a las embajadas de Países Bajos y Austria en Kiev, y han expresado su inquietud ante la posible vulneración del espacio aéreo polaco, mostrando su solidaridad con sus socios y aliados de la OTAN.

Esta cadena de reacciones llega después de que el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informara de la localización de un misil J-101 en territorio polaco, horas después de que un "objeto no identificado" irrumpiese a primera hora de este viernes en el espacio aéreo del país, donde además se están investigando incidentes similares --también atribuidos a Rusia-- en otras dos localidades.