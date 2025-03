Los países de la región amplían a cinco los expresidentes designados como mediadores en el conflicto de RDC

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Africana Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) han decidido este lunes "acelerar el proceso" de mediación para el conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC) entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, con el nombramiento de cinco expresidentes del continente.

Los bloques han indicado en un comunicado conjunto que los elegidos para actuar como "facilitadores" del proceso de paz impulsado por ambos organismos son los expresidentes de Kenia Uhuru Kenyatta, de Nigeria Olusegun Obasanjo, de Sudáfrica Kgalema Motlanthe; de Etiopía Sahle-Work Zewde y de República Centroafricana Sahle-Work Zewde.

Según el comunicado de este encuentro virtual, la selección de estos exmandatarios se ha realizado en base a criterios de representación de género, regional y lingüístico. Este grupo designará a su vez un mediador que sustituirá al presidente de Angola, Joao Lourenço.

El presidente de Kenia y presidente de turno de la EAC, William Ruto, ha señalado a través de su perfil en la red social X que durante la cumbre virtual sobre la situación de seguridad en el este de RDC han adoptado un informe en la que han "descrito los pasos hacia un alto el fuego, el cese de las hostilidades y el establecimiento de una secretaría para supervisar la implementación de las decisiones".

El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha remarcado que "la protección de la integridad territorial y la soberanía nacional no es negociable". "Ninguna bandera que no sea la de RDC puede ondear en nuestro territorio", ha zanjado después de considerar que el anuncio de la retirada de los rebeldes de la ciudad de Walikale "es un primer paso positivo pero no constituye una medida suficiente mientras otros territorios permanezcan ocupados".

Asimismo, ha agradecido a su homólogo angoleño por haber "sabido llevar adelante un proceso delicado con valentía y coherencia, abriendo espacios de diálogo en momentos en que la esperanza parecía flaquear".

Por otro lado, el mandatario ruandés, Paul Kagame, ha destacado que "la fructífera cumbre conjunta se ha desarrollado en un ambiente positivo, donde se han aclarado cuestiones clave y los líderes se han comprometido a una solución política que aborde las preocupaciones de seguridad de todas las partes".

"Ruanda sigue preocupada por nuestra seguridad, y esto debe abordarse en el marco de la solución de los problemas de otros países, incluida República Democrática del Congo. Cuando hablamos de soberanía e integridad territorial, debemos referirnos a todos los países. Todo país merece respeto por su integridad territorial o su soberanía", ha hecho hincapié.

Así, ha manifestado que para "terminar con la guerra" ha de "acabar con la injusticia, con los problemas políticos" no solo de su "gente, sino para otros, incluidos los vecinos, que se ven afectados". No obstante, ha reconocido que están "avanzando" y ha asegurado que cuentan "con la contribución positiva de todos para poner fin a todo esto".

RESULTADOS DIPLOMÁTICOS DE KINSHASA

Por otro lado, Tshisekedi ha encargado al presidente del Senado, Jean-Michel Sama Lukonde, que monitorice los resultados diplomáticos alcanzados a nivel europeo, puesto que se reunirá con sus homólogos francés y belga. "Bélgica aplicó sanciones. Tenemos también la resolución de la ONU que pide el apoyo de todos los países. Necesitamos más acción", ha dicho.

"Aplaudimos los esfuerzos que ha seguido realizando hasta la fecha, lo que nos ha permitido lograr resultados, tanto en el reconocimiento de los verdaderos actores negativos sobre el terreno en el este de RDC como en las sanciones posteriores", ha declarado Sama tras su reunión con el jefe de Estado.

El M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, ha logrado importantes avances territoriales durante las últimas semanas, una ofensiva que ha llevado a República Democrática del Congo a acusar directamente a Ruanda de desplegar tropas en su territorio para apoyar las operaciones del grupo rebelde en medio de los llamamientos regionales a un alto el fuego y un proceso de paz.

Las autoridades ruandesas acusan al Gobierno de RDC de reprimir a los tutsis congoleños, que suponen una minoría en el este del país africano, con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.