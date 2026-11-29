Archivo - Militares de las Fuerzas Armadas de Pakistán participan en un ejercicio antiterrorista (archivo) - Russian Defence Ministry / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado el despliegue de efectivos de su Ejército en Arabia Saudí en el marco de su cooperación bilateral en materia de defensa, en un anuncio poco habitual que coincide con el recrudecimiento de los ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra Riad.

La Oficina de Relaciones Públicas del Ejército paquistaní (ISPR) ha informado este domingo de que los militares paquistaníes cumplirán sus cometidos "dentro del territorio saudí", conforme a los compromisos adquiridos y en el marco de la colaboración militar entre ambos países.

Su presencia contribuirá a "reforzar aún más las capacidades defensivas del Reino" saudí ante las crecientes preocupaciones en materia de seguridad , según un comunicado oficial, que no precisa el número de efectivos movilizados.

Islamabad ha justificado la operación por su compromiso con la "seguridad, la soberanía y la integridad territorial" saudíes, así como por los vínculos estratégico y fraternales entre ambos países. Asimismo, ha reiterado su voluntad de proteger la seguridad del reino y la santidad de los dos lugares sagrados del islam, La Meca y Medina.

El anuncio llega después de que los ministros de Defensa y Exteriores de la Alianza de La Meca --impulsada por Turquía, Pakistán y Arabia Saudí-- reafirmaran el viernes su compromiso con la protección saudí. El despliegue se enmarca en el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA) suscrito por Islamabad y Riad en 2025, cuyos detalles sobre el envío de tropas y las labores de asesoramiento militar paquistaní habían permanecido hasta ahora fuera del dominio público.

El Ejército paquistaní ha celebrado este sábado una ceremonia de despedida de los militares, a la que asistieron el ministro de Defensa, Jawaja Muhamad Asif; el embajador saudí en Pakistán, Rajé Tami Albugamy; y altos mandos militares paquistaníes.