Pakistán anuncia la muerte de 23 presuntos miembros del grupo armado TTP cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de cerca de 25 supuestos terroristas en nuevas operaciones llevadas a cabo durante los últimos dos días contra el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

Así, ha enmarcado estas operaciones en los "esfuerzos decididos para eliminar la amenaza terrorista y desmantelar las redes de los extremistas", antes de apuntar que las últimas acciones, centraas en Data Jel, Sinuam y Banu se han saldado con 23 sospechosos muertos, entre ellos un alto cargo identificado como Jan Mir, alias 'Tur Saqib'.

"Jan Mir era buscado por las fuerzas de seguridad y el Gobierno había puesto una recompensa sobre su cabeza por su participación activa en numerosas actividades terroristas, incluido el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad y civiles inocentes", ha apuntado, antes de afirmar que también han sido incautados armas, municiones y explosivos.

"Durante las operaciones de saneamiento, las fuerzas de seguridad descubrieron y destruyeron una serie de complejas redes de túneles y búnkeres subterráneos utilizados por los extremistas", ha detallado, al tiempo que ha prometido que estas operaciones "seguirán a máximo ritmo para arrasar la amenaza del terrorismo apoyado y patrocionado desde el extranjero".

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.