Pakistán anuncia la muerte de 32 presuntos "terroristas" en operaciones en la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de miembros de seguridad de Pakistán en el área de un atentado con bomba en Karachi - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles la muerte de 32 presuntos terroristas en operaciones militares en la frontera con Afganistán contra elementos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

"Se están llevando a cabo operaciones conjuntas exhaustivas en diferentes partes de Jaiber Pastunjuá y Baluchistán para eliminar a los terroristas y sus facilitadores. En las últimas 24 horas, las fuerzas de seguridad han eliminado exitosamente a 32 terroristas de estos proxies indios", ha informado el órgano de comunicación de las Fuerzas Armadas paquistaníes, ISPR.

En concreto, la pasada madrugada las fuerzas de Pakistán realizaron una operación "contra diferentes ubicaciones terroristas", unas acciones que se saldaron con la eliminación de 24 "terroristas pertenecientes a Fitna al Jwarij", como se refiere habitualmente Islamabad a la rama talibán de Pakistán, el TTP.

En otras operaciones, las fuerzas de seguridad de Pakistán se vieron inmeresas en "intensos enfrentamientos" en el distrito de Nushki, en la región de Baluchistán, en los que ocho "terroristas pertenecientes a Fitna al Hindustan fueron enviados al infierno", ha indicado el ISPR, en referencia al BLA.

Asimismo, el Ejército paquistaní ha dado cuenta de que ha recuperado y destruido armas, municiones y dispositivos explosivos improvisados que empleaban estos grupos.

"La implacable campaña de contraterrorismo continuará a pleno ritmo para erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros del país", ha recalcado, en referencia al apoyo que según Islamabad presta India a estos grupos milicianos.