Pakistán anuncia la muerte de más de 20 supuestos miembros del grupo TTP en la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este domingo la muerte de más de 20 supuestos terroristas en varios enfrentamientos con el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que en un primer incidente murieron diez sospechosos en un punto de Waziristán Norte que ya fue objetivo de una operación el 31 de agosto, antes de agregar que en estos últimos combates "fueron enviados al infierno diez extremistas", con lo que el balance de sospechosos muertos en la operación asciende a 25.

El Ejército ha detallado que en otro punto de Waziristán Norte fueron localizados y "neutralizados" siete sospechosos, a los que se suman otros cuatro muertos en dos operaciones en Kohat y Dera Ismail Jel, antes de insistir en que estos "repetidos incidentes" demuestran la veracidad de sus críticas a los talibán afganos por su "fracaso abyecto" a la hora de impedir que su territorio sea usado por TTP.

En este sentido, ha insistido en que los talibán "han incumplido de forma sistemática su obligación de garantizar una gestión fronteriza eficaz y de cumplir con sus obligaciones internacionales", en el marco de las críticas paquistaníes a las autoridades instauradas por los fundamentalistas en Afganistán en agosto de 2021 por su apoyo a TTP.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.