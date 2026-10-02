Pakistán anuncia que "pronto" se celebrará una cumbre del Pacto de La Meca por los ataques de los hutíes en Yemen

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2026 (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha anunciado este viernes que "pronto" se celebrará una cumbre del Pacto de La Meca, integrado por Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, para abordar la ofensiva de los hutíes en Yemen y sus últimos ataques contra territorio saudí en respuesta a su respaldo a las autoridades reconocidas internacionalmente.

"Hemos trazado un plan porque los tres países estábamos presentes (en Nueva York, durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas)", ha dicho Dar en una rueda de prensa para abordar precisamente los contactos mantenidos en Estados Unidos durante la semana pasada, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha detallado que el encuentro contará con la participación de los miembros del Comité Estratégico de Política y Defensa creado a raíz del Pacto de La Meca, que integra a los ministros de Exteriores y Defensa, así como a los jefes del Ejército de los tres países hasta ahora firmantes de esta coalición.

"Muy pronto habrá una reunión de la totalidad del Comité Estratégico de Política y Defensa", ha señalado, antes de adelantar que el encuentro tendrá lugar en Riad para tratar "la realidad sobre el terreno", ante la ofensiva lanzada por los hutíes apenas unas semanas después de la firma en agosto de este pacto trilateral, que por ahora no ha sido activado para hacer frente a los ataques de los rebeldes contra Arabia Saudí.

El anuncio ha llegado horas después de que la coalición internacional liderada por Arabia Saudí acusara a los hutíes de lanzar un ataque contra un distrito en la histórica ciudad de Medina, tras el supuesto intento de ataque contra La Meca, del que acusaron en septiembre al grupo rebelde yemení, que ha negado haber lanzado ataques contra estas ciudades.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.