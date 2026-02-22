Pakistán ataca siete "escondites terroristas" de los talibán paquistaníes tras la oleada de atentados suicidas

Ejército de Pakistán inspecciona labores de vigilancia con drones (archivo).
Ejército de Pakistán inspecciona labores de vigilancia con drones (archivo). - Europa Press/Contacto/Hussain Ali
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 3:02
El Ejército de Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos contra siete objetivos considerados "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y también asociados a Estado Islámico, en una operación de respuestas a los recientes ataque suicidas que han perpetrado en suelo paquistaní.

"En este contexto, Pakistán, en respuesta a la crisis, ha llevado a cabo ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibán pakistaníes de las TTP y sus afiliados, así como al (Estado Islámico), en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, con precisión y exactitud", reza un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

Las autoridades paquistaníes han cifrado en tres los ataques suicidas en diferentes puntos del país --uno en Islamabad, otro en Bajaur y otro en Bannu-- y ha indicado que cuenta con "pruebas concluyentes" que demuestran la autoría de estos grupos detrás de los actos terroristas.

Asimismo, han achacado al Gobierno talibán de Afganistán su inoperancia a la hora de tomar medidas que eviten el uso de su territorio para llevar a cabo actividades terroristas. "El régimen talibán afgano no adoptó ninguna medida sustancial contra ellos", han sostenido.

"Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero al mismo tiempo la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra principal prioridad", ha dictaminado el Ministerio paquistaní.

Islamabad ha reiterado su llamado a la comunidad internacional para que desempeñe "un papel positivo y constructivo instando al régimen talibán a cumplir sus compromisos", lo que considera un " acto vital para la paz y la seguridad regionales y mundiales".

Este sábado al menos dos militares han muerto tras el último atentado asociado a los grupos terroristas en el municipio de Bannu, en la provincia de Jíber Pastunjua. Los militares consiguieron matar a tiros a un talibán paquistaní al volante de un vehículo cargado con explosivos que, sen embargo, acabaron explotando igualmente

