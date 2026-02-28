Pakistán cifra ya en más de 330 los talibán muertos en los enfrentamientos con Afganistán

Miembros del Ejército de Afganistán. - Europa Press/Contacto/Yusuf Mangal

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades paquistaníes ha cifrado en 331 las bajas de talibán afganos durante los últimos días, elevando en más de 30 los fallecidos del último balance proporcionado horas atrás en el marco de los últimos ataques entre Afganistán y Pakistán en una nueva escalada de violencia.

El ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, ha añadido que más de 500 afganos han resultado heridos y que los militares paquistaníes han derribado 104 puestos fronterizos y capturado otros 22. Al menos 163 tanques y vehículos han sido destruidos en unos bombardeos que han tenido como objetivo 37 localizaciones del país gobernado por los talibán.

Tarar, cabe matizar, habla en su balance de talibán afganos. No obstante, desde el comienzo de su operación, Islamabad ha incluido a los talibán paquistaníes dentro de sus correligionarios afganos, como ha recordado al mismo tiempo en redes sociales Mosharraf Zaidi, el portavoz de Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán.

"La complicidad entre los terroristas y el régimen talibán afgano es ahora más que evidente. Hemos reiterado que existe una complicidad entre los atentados suicidas y los atentados terroristas que se llevan a cabo en Pakistán, y que se está utilizando el territorio afgano", ha enfatizado el ministro paquistaní en un declaración emitida en redes sociales.

Pakistán ha argumentado que los primeros bombardeos lanzados contra objetivos afganos hace varios días respondían al aumento de atentados suicidas en su territorio por parte del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, ambos apoyados presuntamente por las autoridades afganas.

Las hostilidades han continuado durante la madrugada del sábado con combates en la frontera y la destrucción de puestos fronterizos que han provocado la huida de personal afgano de alguna de las zonas atacadas. Por su parte, Afganistán asegura haber destruido un avión militar paquistaní y capturado al piloto, según recoge la cadena de televisión afgana Tolo News.

Los ministros de Exteriores de ambos países han mantenido este sábado conversaciones con el responsable de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en las que han hablado sobre los combates y posibles soluciones para desescalar la compleja situación.

"El príncipe Faisal bin Farhan acogió con satisfacción la posición de Afganistán que pide diálogo y medios políticos para resolver las disputas, y destacó los continuos esfuerzos del Reino para apoyar los esfuerzos encaminados a lograr la calma y la estabilidad", han indicado el Ministerio de Exteriores de Afganistán sobre la llamada telefónica con el responsable saudí.

El Gobierno de Pakistán ha declarado a primera hora de este viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.