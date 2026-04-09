Líbano pide a Pakistán que garantice que la tregua se extienda al país

Archivo - Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán.- Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha pedido a su par paquistaní, Shehbaz Sharif, que garantice que la tregua incluye a Líbano, si bien éste último se ha limitado a condenar los ataques de Israel y a prometer que seguirá trabajando por la paz en las próximas conversaciones en Islamabad entre Washington y Teherán.

La oficina del primer ministro libanés ha informado este jueves de que Salam ha pedido Sharif durante una llamada que "garantizara que el alto el fuego incluyera a Líbano para evitar que se repitan los ataques israelíes" de las últimas horas, que dejaron más de 200 muertos.

Por su lado, el dirigente paquistaní se ha limitado a condenar los ataques y garantizar que Islamabad seguirá trabajando "para lograr la paz y la estabilidad en la región", según la breve nota de la oficina del primer ministro libanés, publicada en redes sociales.

Por su parte, Sharif ha afirmado que ha trasladado a Salam, su "enérgica condena" por los ataques israelíes, si bien no ha precisado nada al respecto de la inclusión de Líbano en esta tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciada el martes por el propio primer ministro paquistaní.

Sharif le ha ofrecido el pésame a su homólogo libanés "por la pérdida de miles de vidas" en el país como resultado de esta nueva ofensiva, que deriva de los ataques lanzados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"Reafirmé el compromiso de Pakistán por avanzar en los esfuerzos de paz, incluyendo facilitar el diálogo a través de las próximas conversaciones entre Irán Estados Unidos en Islamabad", ha informado en un mensaje en sus redes sociales.

El primer ministro de Pakistán se ha mostrado "agradecido" a su homólogo libanés por apreciar los esfuerzos de paz de Pakistán, al mismo tiempo que ha remarcado la necesidad de que colaboren de manera continua para "asegurar un fin inmediato a los ataques contra Líbano y su pueblo".

Esta conversación llega en un momento en el que no está claro si la tregua entre Estados Unidos e Irán también incluye a Líbano, que no ha dejado de ser objetivo de los ataques de Israel desde que se anunció esta semana el alto el fuego.

Pakistán, que afirmó que la tregua implicaba a las partes y sus aliados, incluyendo Líbano, ha reclamado en las últimas horas a la comunidad internacional que presione a Israel para que ponga fin a unos ataques que han dejado ya más de 1.500 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha dado muestras de renunciar a su campaña militar en Líbano y la ha justificado por la supuesta ineficacia del Gobierno libanés en acabar con el partido milicia chií Hezbolá. Mientras tanto, las advertencias de Irán sobre la posibilidad de que se acabe rompiendo la tregua si continúan los ataques sobre Líbano han sido minimizadas por Washington, que considera una "tontería" que Teherán renuncie al diálogo por otro país que "que no tiene nada que ver con ellos".