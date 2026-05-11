Pakistán convoca al encargado de negocios de Afganistán tras el atentado del sábado contra una comisaría

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha convocado este lunes al encargado de negocios de Afganistán en el país para protestar por el atentado con un coche bomba registrado el sábado contra una comisaría de la localidad de Bannu, en el noroeste del país, y en el que murieron una quincena de agentes.

El Ministerio de Exteriores paquistaní ha indicado en un comunicado que todo apunta a que dicho ataque fue "planeado por terroristas que residen en Afganistán" y ha confirmado que se está realizando una investigación exhaustiva a partir de "las pruebas científicas" recogidas en el lugar de los hechos.

"Los hallazgos apuntan a la implicación de terroristas procedentes de Afganistán", ha aclarado después de que las fuerzas de seguridad informaran de que los asaltantes abrieron fuego contra los presentes poco después de registrarse la explosión de una bomba detonada por un supuesto terrorista suicida.

La zona fronteriza entre los dos países es desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.