Pakistán denuncia un ataque con drones contra Islamabad y acusa a los talibán paquistaníes

Archivo - Bandera de Pakistán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos drones han atacado este viernes la capital de Pakistán, Islamabad, en lo que parece ser una represalia por los ataques aéreos perpetrados en Afganistán, donde han muerto al menos cuatro personas en una fuerte escalada de tensión entre los países vecinos tras semanas de enfrentamientos fronterizos.

Ambos fueron derribados por el sistema de defensa aérea de Pakistán, según ha indicado el Ministerio de Información del país, que ha indicado que se trataron de "drones rudimentarios del grupo terrorista Fitna al Juarij --nombre con el que Islamabad se refiere a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)--, respaldado por el régimen talibán afgano".

La cartera ha señalado que no se han producido "daños en infraestructuras militares ni de otro tipo, salvo daños menores causados por los restos del choque forzado de los drones" y ha criticado a las autoridades del país vecino por "su papel consolidado como principal proxy del terrorismo, que da cobijo y apoya a múltiples organizaciones terroristas".

Así, ha desmentido que la Fuerza Aérea afgana haya atacado "una base militar clave, conocida como Hamza, en la zona de Faizabad de Islamabad", unas declaraciones emitidas por el Ministerio de Defensa del país vecino, que en redes sociales ha asegurado que este ataque "provocó numerosas bajas y daños materiales" a Islamabad.

"Se sabe que las cuentas oficiales del régimen talibán, incluida la de este supuesto Ministerio de Defensa, difunden habitualmente noticias falsas y propaganda, como las recientes afirmaciones sin fundamento sobre el derribo de aviones de la Fuerza Aérea de Pakistán y la captura de pilotos, que posteriormente eliminaron sin ningún pudor", ha señalado.

Este mismo viernes, la Policía de Kabul ha denunciado la muerte de cuatro personas, incluidas mujeres y niños, en un bombardeo contra "viviendas civiles" en el este de la ciudad, en el que también han resultado heridas 15 personas, un acto del que ha acusado a Pakistán, que según el Gobierno talibán estaría también detrás de otros ataques contra Kandahar, en el sur del país, Paktia y Paktika, en el este.

Los combates entre Afganistán y Pakistán se extienden desde hace ya dos semanas, acumulando decenas de muertos y miles de desplazados sin que las partes hayan iniciado por ahora contactos oficiales para intentar lograr un alto el fuego.

Las hostilidades estallaron días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran que los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles, en el marco de una respuesta de Islamabad a la supuesta presencia de terroristas en territorio afgano.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní, que han dejado decenas de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante los últimos meses.