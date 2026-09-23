Pakistán derriba ocho drones lanzados desde Afganistán en puntos cercanos a la frontera común

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han derribado este miércoles ocho drones lanzados desde territorio de Afganistán, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que llega dos días después de que los talibán denunciaran tres civiles muertos en bombardeos paquistaníes contra zonas en el este del país centroasiático.

Fuentes de seguridad citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han explicado que las interceptaciones han tenido lugar cerca del paso fronterizo de Torjan y en Kohat, antes de ensalzar la labor de los sistemas de defensa antiaérea para hacer frente de forma "profesional" al "cobarde intento del régimen talibán de atacar espacios públicos".

Los talibán, que no se han pronunciado oficialmente sobre este incidente, afirmaron el lunes que tres personas habían muerto en bombardeos contra las provincias de Kunar y Paktika y acusaron a Islamabad de lanzar los ataques "en un intento de desviar la atención de sus propios fracasos en materia de seguridad interna".

"Los afganos darán una respuesta adecuada a esta agresión, si Dios quiere", dijo, tras lo que Pakistán reivindicó la autoría de los bombardeos y afirmó que los objetivos eran "escondites y bastiones" usados por organizaciones terroristas, en referencia a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.