Pakistán dice que Afganistán podría caer en una guerra civil si los talibán no forman un gobierno inclusivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha advertido de que Afganistán podría verse arrastrado a una guerra civil si los talibán, que se hicieron con el poder a mediados de agosto, no forman un gobierno inclusivo en el país.

"Si no incluyen a todas las facciones, antes o después habrá una guerra civil", ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC. "Eso implicaría un Afganistán inestable y caótico y un lugar ideal para los terroristas. Eso es preocupante", ha agregado.

Jan ha resaltado que las declaraciones oficiales por parte de los talibán son "alentadoras" y ha argüido que la comunidad internacional "debe intentar que sus acciones vayan en línea con sus declaraciones".

"Han dicho que tendrán un Gobierno inclusivo. Han dicho que las mujeres podrán trabajar y recibir educación y que su territorio no será usado para acciones terroristas por parte de nadie", ha recordado, antes de reclamar "tiempo" para ver si los talibán cumplen sus promesas.

"Es demasiado pronto para decir nada, sólo ha pasado un mes desde que están en el poder tras 20 años de guerra", ha manifestado. "Nadie puede decir a dónde va a ir Afganistán, pero esperamos que, después de 40 años, el pueblo de Afganistán tenga paz y estabilidad", ha añadido.

Por otra parte, Jan se ha posicionado contra la posibilidad de que las mujeres queden excluidas del sistema educativo en Afganistán. "La idea de que las mujeres no deben recibir educación no es islámica", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que este concepto "no tiene nada que ver con la religión".

En esta línea, el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mehmud Qureshi, ha resaltado que "el Gobierno de Afganistán se está expandiendo y otras etnias están siendo incluidas", según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV. "Si eso es cierto, están avanzando hacia el colectivismo y la inclusividad, que es la dirección correcta", ha defendido.

"Esperamos que los talibán cumplan sus promesas con responsabilidad", ha argumentado, antes de incidir en que Islamabad quiere que haya paz en Afganistán y ha reiterado que Pakistán no puede acoger a más refugiados afganos dado que el país acoge a más de tres millones de refugiados durante las últimas cuatro décadas.

Los talibán, que se hicieron con el poder tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.