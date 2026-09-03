Pakistán mata a 15 supuestos integrantes de los talibán paquistaníes en la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de 15 supuestos integrantes del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en enfrentamientos registrados en la frontera con Afganistán cuando los sospechosos "intentaban infiltrarse" en territorio paquistaní.

Así, ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que el incidente tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando las tropas "detectaron el movimiento de un grupo de extremistas pertenecientes a Fitna al Juarij --nombre que da Pakistán a TTP--, respaldado por India, que intentaba infiltrarse a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán".

"Las tropas respondieron de forma profesional y con paciencia para enfrentarse a ellos con éxito", ha manifestado, antes de recalcar que durante los combates, "que se extendieron durante 36 horas", un total de 15 sospechosos "fueron enviados al infierno", sin pronunciarse sobre bajas entre sus fuerzas.

En esta línea, ha puntualizado que las tropas paquistaníes incautaron también "una cantidad significativa de armas y munición" de los sospechosos, a los que ha acusado de "intentar afectar la paz y la estabilidad en el país", al tiempo que ha reiterado que seguirá actuando para hacer frente a las amenazas en la frontera.

"Este incidente en la frontera entre Pakistán y Afganistán reafirma la postura firme de Pakistán ante el rotundo fracaso del régimen talibán afgano para impedir que la organización terrorista, bajo su amparo, utilice territorio afgano para perpetrar actos terroristas transfronterizos", ha argumentado.

Islamabad ha hecho hincapié en que los talibán "han incumplido de forma sistemática su obligación de garantizar una gestión fronteriza eficaz y de cumplir con sus obligaciones internacionales", en el marco de las críticas paquistaníes a las autoridades instauradas por los fundamentalistas en Afganistán en agosto de 2021 por su apoyo a TTP.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.