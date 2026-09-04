Pakistán mata a doce supuestos separatistas en una nueva operación en la provincia de Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de doce supuestos miembros del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) en una nueva operación llevada a cabo en la localidad de Kalat, situada en la provincia de Baluchistán (oeste).

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada contra Fitna al Hindustan, nombre que da Islamabad al BLA, antes de reiterar sus acusaciones contra India por su supuesto apoyo al grupo. "La rápida y quirúrgica acción de nuestras fuerzas permitió matar a doce terroristas patrocinados por India", ha señalado.

"También se destruyó en el lugar un alijo de municiones y artefactos explosivos de fabricación casera", ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que las tropas continúan sus "operaciones de limpieza" en la zona "para eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India" que sea localizado en el área.

Fuentes de Inteligencia citadas por la agencia alemana de noticias DPA han apuntado que al menos 16 soldados han muerto en un ataque contra un convoy militar cerca de la capital de Baluchistán Quetta, si bien las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre este presunto incidente, en el que habrían muerto once asaltantes.

Por su parte, las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 han acusado este viernes a Pakistán de intentar generar problemas de seguridad en zonas de la frontera, en medio del aumento de las tensiones y tras los intercambios de ataques de los últimos meses entre ambos países, que han hecho temer con un conflicto a gran escala.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdulmatin Qani, ha recalcado que las fuerzas afganas "están decididas a hacer frente a estos intentos y proyectos" de desestabilización en la conocida como Línea Durand, concretamente haciendo referencia a puntos en la provincia de Badajshán.

"Hemos frustrado sus proyectos desde el principio y no permitiremos que afecten la seguridad interna ni la seguridad transfronteriza de Afganistán", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV. "Se están destinando importantes presupuestos a la gestión de las fronteras del país y de la Línea Durand", ha zanjado.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.