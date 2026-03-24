Pakistán se ofrece a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif - Violaine Martin/UN Photo/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán se han ofrecido este martes a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Pakistán acoge con beneplácito y apoya plenamente los esfuerzos en curso para impulsar el diálogo con el fin de poner fin a la guerra en Oriente Próximo, en aras de la paz y la estabilidad en la región y más allá", ha dicho el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, ha subrayado que "sujeto a la aprobación por parte de Estados Unidos e Irán", Pakistán "se muestra dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso", tras las informaciones en medios sobre el posible papel mediador de Islamabad.

Sharif ha citado además en su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el enviado estadounidense, Steve Witkoff; y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sin que por ahora se hayan registrado reacciones oficiales a la propuesta formulada por Islamabad.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.