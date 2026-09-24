Pakistán recalca que sigue centrado en sus labores de mediación "honesta" entre EEUU e Irán

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - Violaine Martin/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recalcado este jueves que Islamabad sigue totalmente centrado en sus labores de mediación "honesta" entre Irán y Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra el país asiático.

"Pakistán está jugando el papel de mediador sincero y honesto entre Irán y Estados Unidos", ha dicho en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, antes de lamentar que tras la firma del memorando de entendimiento en junio hayan tenido lugar "acontecimientos inesperados" que han evitado nuevos avances diplomáticos.

Sharif, que ha hecho referencia así a las tandas de ataques cruzados desde entonces, ha insistido en que Islamabad "no ha perdido la esperanza" de lograr un acuerdo, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. "Es un proceso en marcha y todas las naciones amigas juegan un papel en los esfuerzos para lograr la paz", ha zanjado.

Por su parte, los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán, Ishaq Dar y Abbas Araqchi, respectivamente, han mantenido un encuentro en las últimas horas en Nueva York, también en el marco de la Asamblea General de la ONU, para abordar la situación en el plano diplomático.

Dar ha trasladado a Araqchi "la importancia del diálogo, la diplomacia y la interacción sostenida a la hora de promover la paz y la estabilidad", según un mensaje en redes sociales por parte de la cartera paquistaní. "Ambas partes han acordado mantener un contacto estrecho", ha apostillado.