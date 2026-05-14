Pakistán reivindica la "diplomacia proactiva" en una reunión con los países del Golfo

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante una reunión en Islamabad. - Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han reivindicado este jueves la "diplomacia proactiva" ante los países del Golfo en la reunión que acoge con las naciones encuadradas en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG).

"En un momento de dinámicas regionales y globales en evolución, Pakistán sigue comprometido con una diplomacia proactiva, asociaciones estratégicas más sólidas, una mayor cooperación económica con nuestros países hermanos y esfuerzos continuos por la paz y la estabilidad regional", ha señalado el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un momento en el que Islamabad se encuentra en el centro de los intentos de mediación entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades.

En un mensaje en redes, Dar ha indicado que durante la conferencia con los países del Golfo ha planteado trabajar en "recomendaciones prácticas con el fin de avanzar en las prioridades diplomáticas y económicas de Pakistán en la región".

Esta reunión, a ojos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, consolida el papel del país "como socio constructivo para la paz regional, la conectividad y la prosperidad compartida".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.