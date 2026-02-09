El Palacio de Buckingham expresa su disposición a apoyar la investigación contra Andrés por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Buckingham ha manifestado este lunes su disposición a colaborar en cualquier investigación que se abra contra el Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein tras la publicación de nuevos documentos judiciales sobre el caso.

"Si la Policía del Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a apoyarlos, como cabría esperar", ha indicado un portavoz de la monarquía británica en respuesta a un pregunta remitida por Europa Press.

El portavoz ha destacado que "es el señor Mountbatten-Windsor el que debe responder a las afirmaciones concretas en cuestión" y ha reiterado la "profunda preocupación" del rey Carlos III por las acusaciones sobre la conducta de su hermano, que se han traducido en "declaraciones y acciones sin precedentes".

"Como hemos dicho anteriormente, sus majestades han estado, están y seguirán estando con las víctimas de cualquier tipo de abuso", ha resaltado el portavoz.

Entre los nuevos documentos publicados figuran varias fotografías en las que Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

El rey Carlos III retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés el pasado 3 de noviembre en medio de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con Epstein, que Andrés siempre ha negado.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.