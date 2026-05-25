Palestina y 17 países critican a la región somalí de Somalilandia por abrir una 'embajada' en Jerusalén

Archivo - El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi - OFICINA DEL PRESIDENTE DE SOMALILANDIA - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino y 17 países árabes y musulmanes han condenado "en los términos más firmes" el "ilegal e inaceptable" paso de las autoridades de la región somalí de Somalilandia de abrir una 'embajada' en Jerusalén en el marco de su establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, una medida ya criticada previamente por el Gobierno de Somalia.

En su comunicado, los firmantes critican la decisión de "la llamada región de 'Somalilandia' de abrir una supuesta 'embajada' en el Jerusalén ocupado", algo que consideran "una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones internacionales relevantes, en perjuicio directo del estatus legal e histórico del Jerusalén ocupado".

Así, han rechazado "cualquier medida unilateral destinada a asentar una realidad ilegal en el Jerusalén ocupado o dar legitimidad a cualquier entidad o acuerdo que viole el Derecho Internacional y las resoluciones relevantes de Naciones Unidas, antes de insistir en que "Jerusalén Este es parte del territorio palestino ocupado desde 1967".

Además, los firmantes --Palestina, Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, Somalia, Sudán, Turquía, Yemen y Yibuti-- han mostrado su "apoyo total" a "la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia" y "su rechazo total a cualquier medida unilateral que viole la integridad territorial de Somalia o socave su soberanía".

El Gobierno somalí ya criticó firmemente la decisión de Somalilandia --que declaró unilateralmente su independencia en 1991, un paso no reconocido por la comunidad internacional-- de abrir la citada 'embajada', después de que Israel se convirtiera en diciembre de 2025 en el primer país del mundo en reconocer la independencia del territorio, un paso igualmente condenado desde Mogadiscio.

El traslado de Embajadas o la apertura de legaciones en Jerusalén --iniciado en 2018 por Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump a la Casa Blanca-- ha sido criticado por las autoridades palestinas y por la mayoría de la comunidad internacional. La ONU considera que rompe de forma unilateral el 'statu quo' para la ciudad, cuyo estatus final debe ser resuelto a través de las negociaciones directas de paz.