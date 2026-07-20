Palestina aplaude a Bélgica por vetar las importaciones desde asentamientos israelíes

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, atiende a los medios de comunicación durante la Reunión ministerial de Madrid+ por la implementación de la solución de los dos Estados, en el Ministe - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha aplaudido a Bélgica por su decisión de vetar la importación de productos de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados y ha afirmado que "es un paso significativo que va en línea con el Derecho Internacional".

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "la decisión refleja el compromiso de Bélgica con la justicia internacional" y "es consistente" con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de los asentamientos.

Asimismo, ha aplaudido las discusiones en marcha en el seno de la Unión Europea (UE) para aprobar medidas en este sentido y ha reclamado a otros gobiernos y parlamentos a nivel mundial que "sigan el ejemplo de Bélgica al vetar los productos de los asentamientos, finalizar las inversiones y los lazos empresariales con el asentamiento y reforzando la rendición de cuentas contra personas y entidades implicadas en la empresa colonial".

"Estas medidas son esenciales para defender el Derecho Internacional, poner fin a la expansión de los asentamientos israelíes y promover las perspectivas de una paz justa y duradera en la región", ha zanjado.

La decisión de Bélgica llegó días después de que la Cámara Baja del Parlamento de Irlanda (Dáil Éireann) aprobara en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en adoptar este tipo de veto un proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes y productos israelíes de asentamientos canalizándolo a través del Oireachtas --España ya impuso en octubre restricciones a estas importaciones--.

En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. El Derecho Internacional tipifica como crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.