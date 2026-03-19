Palestina confirma cuatro mujeres muertas por el impacto en Cisjordania de metralla de un misil en Irán

Equipos de protección civil en un salón de belleza en Cisjordania alcanzado por la metralla de un misil lanzado por Irán contra Israel - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha confirmado este jueves la muerte de una cuarta mujer a causa del impacto de metralla de un misil lanzado por Irán contra Israel en un salón de belleza en la localidad de Beit Aua, situada en Cisjordania, antes de especificar que la última fallecida es una embarazada de seis meses.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "el balance de víctimas del incidente en el que metralla alcanzó un salón de belleza en Beit Aua aumentó a cuatro, tras el fallecimiento de una embarazada", antes de afirmar que se trata de Asil Samir Masalmé, de 32 años.

Así, ha explicado que el Hospital Público de Dura recibió por la noche del miércoles los cadáveres de tres mujeres, además de cuatro heridas, incluida una embarazada en estado crítico que fue trasladada al Hospital Al Ahli de Hebrón, donde falleció horas después. En un primer momento se la había dado por muerta, por lo que las autoridades rebajaron a tres las fallecidas, una cifra que ahora aumenta oficialmente a cuatro.

"Una niña resultó también herida en estado crítico, si bien se encuentra estabilizada", ha dicho la cartera, que ha apuntado que las otras dos heridas se encuentran en estado leve. Por último, ha aplaudido la coordinación entre el personal médico y los equipos de la Media Luna Roja Palestina por sus esfuerzos, que "ayudaron a salvar la vida de las heridas".

Los restos del proyectil cayeron sobre un salón de belleza femenino situado cerca de una vivienda en Beit Aua, mientras que algunos restos impactaron en distintas partes de la gobernación de Hebrón, incluida la homónima ciudad y Deir Samet, según ha señalado la Defensa Civil Palestina.

Los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad han trabajado desde entonces para precintar la zona y retirar los fragmentos, al tiempo que han reclamado a la población que no se acerque y evite tocar restos de explosivos por su potencial peligro, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Las tres mujeres constituyen las primeras víctimas mortales en territorio palestino a causa de ataques de Irán, que responde a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que ha lanzado ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.