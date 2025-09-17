Palestina pide a la UNESCO intervenir para impedir el traspaso a Israel de la mezquita de Ibrahim en Hebrón

Archivo - La tumba de los Patriarcas en la ciudad cisjordana de Hebrón - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional Palestina de Educación, Cultura y Ciencia ha pedido este miércoles a la UNESCO que tome medidas "urgentes" después de que el Gobierno israelí haya anunciado que asumirá la gestión de la mezquita de Ibrahim o Tumba de los Patriarcas, ubicada en la ciudad cisjordana de Hebrón, hasta que finalicen unas obras para instalar una marquesina en uno de los patios del histórico lugar.

El Gobierno israelí ha aprobado recientemente la construcción de una marquesina sobre el patio de la Tumba de los Patriarcas, conocida en árabe como la mezquita de Ibrahim, aludiendo a que esta decisión protegerá a los fieles de las inclemencias meteorológicas.

Para ello, ha transferido su gestión al consejo religioso del asentamiento israelí de Kiryan Arba. Las autoridades israelíes han acusado al Waqf musulmán y a la municipalidad de Hebrón de no cooperar en el mantenimiento de la Tumba de los Patriarcas, si bien la Autoridad Palestina asegura que este es otro paso más que busca "judaizar" los lugares santos en Cisjordania.

"Esta acción constituye una continuación de las políticas de la ocupación que tienen como objetivo demoler la Mezquita Sagrada de Ibrahim y borrar su identidad islámica y árabe", ha señalado su presidente, Ali Abu Zahri, en un comunicado.

En este sentido, ha instado a la UNESCO a asumir "sus responsabilidades legales y éticas" e intervenir "de inmediato" ante la reciente medida tomada por Israel, que representa "un flagrante ataque a la naturaleza" del santo lugar.

La Tumba de los Patriarcas es el lugar que alberga, según las tradiciones judías e islámicas, las tumbas gemelas donde están enterradas tres parejas bíblicas importantes: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Por su parte, tanto la Ciudad Vieja de Hebrón como sus inmediaciones, donde viven cientos de colonos, están bajo control militar israelí.