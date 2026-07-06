Palestina tilda de "trampas mortales" los controles de Israel en Cisjordania tras la muerte de un bebé

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, atiende a los medios de comunicación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 25 de mayo de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha denunciado este lunes que los puestos de control y barricadas levantadas por el Ejército de Israel en carreteras de Cisjordania suponen "trampas mortales", tras la muerte de un bebé palestino de cuatro meses que no pudo llegar a tiempo a un hospital a causa de los retrasos causados por la retención "durante más de una hora" del vehículo en el que estaba siendo trasladado.

El Ministerio de Exteriores palestino ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que estos controles son "herramientas usadas por las autoridades israelíes de ocupación para oprimir y asesinar al pueblo palestino y atentar de forma deliberada contra su vida", siendo "el atroz crimen" de la muerte de Ahmed Maruf Zaid "el ejemplo más reciente" de esta situación.

Así, ha denunciado que las tropas israelíes "impidieron el traslado al hospital" del bebé, "que sufría falta de oxígeno y convulsiones", después de retener "durante más de una hora" el vehículo en el que era trasladado en la entrada de la localidad de Deir Amar, al oeste de la ciudad cisjordana de Ramala.

"Esto finalmente provocó su muerte mientras permanecía retenido en los puestos de control de ocupación y a la espera de ser trasladado al hospital", ha lamentado la cartera, que ha condenado "en los términos más enérgicos" este "crimen abominable", que "forma parte de una política sistemática y deliberada de atacar a los niños" palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.

En este sentido, ha reseñado que "la continua impunidad de los autores de estos crímenes alienta a la ocupación a cometer más violaciones contra el pueblo palestino", antes de ahondar en que "este crimen representa un nuevo eslabón en una larga cadena de crímenes de ocupación contra civiles, especialmente niños".

Por ello, ha reiterado que seguirá trabajando ante foros internacionales para que los responsables "rindan cuentas", al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional "que trabaje para lograr cuanto antes el fin de la ocupación israelí", dado que "es la causa de estos crímenes". Además, ha pedido "materializar el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como capital".

La muerte de Zaid fue confirmada horas antes por la gobernadora de Ramala, Laila Ganam, quien afirmó que el bebé estaba siendo trasladado en "estado crítico" a un hospital cuando los soldados "impidieron a sus familiares pasar" por el control en Deir Amar, "haciendo caso omiso" a la situación en que se encontraba el menor, llegando a "lanzar gas lacrimógeno" contra los presentes en la zona.

En este sentido, hizo hincapié en un mensaje publicado a través de redes sociales en que lo ocurrido "es una vergüenza para la humanidad" y un acto que "se inscribe en el marco de la política terrorista que aplica la ocupación a través de los controles militares, puestos de control y cierres" en aras de "obstaculizar la circulación de los ciudadanos, enfermos y ambulancias".

Las incursiones de las fuerzas israelíes y los ataques por parte de colonos han repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.