Un palestino muerto tras un supuesto ataque contra militares israelíes en el norte de Cisjordania

Archivo - Edificios destruidos por ataques israelíes en Yenín, Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un palestino identificado como Mohamed Adnan Yusef Salama, de 25 años de edad, ha muerto por disparos de militares israelíes en Yenín, en el norte de Cisjordania, después de lanzar un explosivo contra los soldados, según la versión del Ejército israelí.

"Durante una actividad operativa en la ciudad de Yenín, ayer viernes un terrorista lanzó un artefacto explosivo contra una patrulla de paracaidistas. Los militares respondieron abriendo fuego y eliminando al terrorista. No hubo bajas entre nuestras fuerzas", han publicado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado oficial.

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de Salama por disparos en el cuello y el abdomen así como un menor de edad de 15 años herido durante una incursión militar israelí en Yenín en la noche del viernes. El adolescente herido fue trasladado por la Media Luna Roja Palestina a un hospital.

Los restos de Salama han sido enterrados este sábado tras un recorrido del cortejo fúnebre desde el Hospital Gubernamental de Yenín, pasando por el domicilio familiar y hasta el Cementerio Norte, donde recibió sepultura.

Durante la marcha los asistentes han condenado esta muerte, que supone la número 50 desde el inicio de la ofensiva militar israelí contra la ciudad del 21 de enero. La ofensiva ha provocado la destrucción de 600 viviendas en Yenín y la destrucción la demolición parcial de otras 1.000. Unas 22.000 personas de Yenín y sus alrededores han tenido que huir de la zona.

Por otra parte, otro palestino ha resultado herido y seis más han sido detenidos, incluida una mujer, durante una operación militar israelí desarrollada a primera hora de este sábado en varios puntos de la región de Hebrón, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA.

El herido ha sido alcanzado en un muslo cerca de su casa en la localidad de Tabqa, al suroeste de Hebrón. Las fuerzas israelíes han impedido el acceso aproximadamente durante una hora a la ambulancia que se ha movilizado para atender al herido y finalmente ha sido trasladado al Hospital Gubernamental de Dura, donde ha sido diagnosticado de heridas de carácter moderado.

Además, los militares israelíes han levantado controles en las entradas de varias localidades y campos de refugiados de la región. Otras carreteras de la zona directamente han quedado cerradas.

A estos incidentes hay que sumar los ataques de colonos contra la población palestina de Cisjordania como los cuatro ocurridos en Aqraba, al sur de Nablús.

Decenas de colonos han agredido a los agricultores y trabajadores que recogían la cosecha de aceitunas en Aqraba. También ha habido ataques de colonos contra la cosecha de aceituna en las gobernaciones de Ramala y Slafit.

Asimismo ha habido ataques de colonos en Jirbet al Farisiya, en el norte del valle del río Jordán, donde destruyeron en la noche del viernes equipo de energía solar

Organizaciones palestinas han constatado 7.154 ataques de colonos contra la población de Cisjordania desde el inicio de la escalada de violencia tras el ataque de las milicias gazatíes sobre territorio israelí del 7 de octubre de 2023. En estos ataques han muerto 34 personas, 33 comunidades beduinas --casi 3.000 personas-- han tenido que huir de su hogar de residencia, según la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos.