Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras las palabras de Ortega sobre las elecciones

El presidente de Panamá, Jose Raúl Mulino - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha llamado a consultas a su embajador ante Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, tras las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que suponen un "fuerte agravio" a los "principios, valores y derechos" de su sociedad.

"El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades", ha subrayado el Ministerio de Exteriores panameño en un comunicado.

Asimismo, ha reafirmado "su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos". "El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia", ha agregado.

Con todo, la cartera de Exteriores ha hecho un llamamiento a "respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este mismo martes que las declaraciones del presidente Ortega "dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y ha instado a la comunidad internacional a actuar.

El mandatario nicaragüense afirmó en la víspera que no volverá a haber elecciones en el país --que gobierna desde 2007-- y acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, apuntando además a que impulsará leyes para consolidar su permanencia en el poder.

"Hay que hacer que las leyes les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", dijo el también secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en alusión a la oposición, con motivo de un discurso por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

El exguerrillero --que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979, siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana-- gobierna el país centroamericano desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007.