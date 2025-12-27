Paraguay extradita a Silvinei Vasques, condenado por el golpe de Estado en Brasil, tras su intento de huida a l Salvador

Archivo - El exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques - Europa Press/Contacto/Frederico Brasil - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridad de Paraguay han entregado a la Policía Federal de Brasil al exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años de prisión por participar en la trama golpista que buscaba mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022, después de ser interceptado en la capital paraguaya, Asunción, donde pretendía tomar un avión con dirección a El Salvador con un pasaporte falso.

"Migraciones efectuó la expulsión del país de Silvinei Vasques. Hace instantes, la DNM (Dirección Nacional de Migraciones) efectuó la expulsión del país de Silvinei Vasques (50), procediendo posteriormente a su entrega a las autoridades de la PF (Policía Federal) de Brasil en el paso fronterizo del Puente de la Amistad", ha informado la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

De esta manera, la extradición se ha dado por tierra en el Puente de la Amistad que cruza el río Paraná y une los municipios de Ciudad del Este --Paraguay-- con Foz de Iguazú --Brasil--. Su traslado a Brasilia tendrá lugar en las próximas horas.

Antes de cruzar la frontera a Paraguay, Vasques había roto su tobillera electrónica, lo que llevó a la Policía brasileña a poner en alerta a sus homólogas de Colombia, Paraguay y Argentina, debido a la elevada probabilidad de fuga. En el momento de su detención portaba un pasaporte paraguayo original, si bien no coincidía con su verdadera identidad.

El pasado 16 de diciembre fue condenado como parte del segundo bloque de implicados en la trama golpista. En su caso, como responsable de carreteras, fue señalado por impedir el desplazamiento de posibles votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.

Antes de la condena en la macrocausa, Vasques ya recibió una sentencia de la Justicia de Río de Janeiro por hacer campaña en favor de un candidato, en este caso Bolsonaro, algo que no está permitido a los funcionarios, y hacerlo utilizando los recursos e imagen de la Policía de Carreteras.

Por su participación en la trama golpista fue detenido en 2023, si bien salió en libertad con medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica.