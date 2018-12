La pareja de Jashogi pide esclarecer el "horrible crimen" y que se localicen los restos del periodista

Publicado 10/12/2018 11:36:38 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hatice Cengiz, pareja sentimental del periodista Yamal Jashogi, asesinado el 2 de octubre en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, ha pedido nuevamente que se esclarezca el "horrible crimen" y ha hecho un llamamiento a localizar los restos de la víctima.

"Quiero que se expongan los detalles de este horrible crimen, se identifique a los responsables y se juzgue a todos ellos de forma justa, incluidos aquellos que ordenaron el asesinato, para que reciban el castigo que merecen", ha sostenido.

Cengiz ha recalcado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que "los familiares y seres queridos" de Jashogi "necesitan saber dónde se encuentra su cuerpo". "Esto es un Derecho Humano básico", ha agregado.

La mujer acompañó a Jashogi al consulado, donde fue a recoger los papeles necesarios para su boda, y le esperó en la puerta durante varias horas. Al preguntar por él, le dijeron que había salido por una puerta trasera, una versión que no creyó.

Sin embargo, ha sostenido que estaba "convencida" de que estaba vivo. "Nunca pensé que un crimen así podría ocurrir en un consulado, y una persona normal no puede imaginar lo que ocurrió allí", ha apuntado.

"Yamal nunca cometió ningún crimen y nunca causó ningún mal. Todo lo que hizo fue entrar en un consolado para recoger unos papeles legales para casarse", ha subrayado Cengiz.

Así, ha dicho que aún atraviesa un estado de shock "que no puede superar". "Estábamos en el buen camino, él y yo. Quería construir una nueva vida. Estaba exiliado y sufría por ello. Para ser sincera, nunca imaginé que me vería en esta situación, aún no lo he asumido. Me faltan las palabras", ha señalado.

La entrevista ha sido publicada un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, recordara que su país no extradita a sus ciudadanos, en respuesta a una pregunta sobre la posible extradición de dos implicados en el asesinato del periodista.

Concretamente, el fiscal general de Estambul, Irfan Fidan, ha solicitado la detención y extradición de 18 individuos presuntamente implicados en el asesinato. Dos de ellos son un alto cargo y el 'número dos' de los servicios secretos saudíes para el exterior.

Arabia Saudí sostuvo en un primer momento que Jashogi había abandonado el edificio, si bien casi un mes más tarde confirmó que había sido asesinado en el interior del edificio.

Las autoridades del reino árabe han detenido y procesado a varias personas por la muerte de Jashogi y han deslindado al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, de estos hechos. Sin embargo, cada vez son más las voces en la comunidad internacional que reclaman una investigación a fondo para determinar su verdadero papel en este crimen.

Hasta ahora, Estados Unidos ha servido de dique para Bin Salmán debido a la estrecha relación bilateral. El presidente estadounidense, Donald Trump, considera que Arabia Saudí es fundamental para luchar contra el terrorismo yihadista y frenar la influencia de Irán en Oriente Próximo.