La parlamentaria que sufrió la amputación de ambas piernas tras un atropello recibe el alta hospitalaria en Australia

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria australiana Helen Haines, que sufrió la amputación de ambas piernas a causa del atropello intencionado del que fue víctima en octubre cerca de su oficina en la ciudad de Wangaratta, ha recibido el alta hospitalaria este lunes, tras lo que ha asegurado que se centrará en "la fase de rehabilitación", en sus primeras declaraciones tras el suceso.

"Es un momento realmente positivo y estoy muy agradecida por la atención experta y compasiva que he recibido en el hospital Albert y que recibo en esta nueva etapa", ha señalado en un comunicado, en el que ha dado las gracias por los "miles" de mensajes de apoyo que ha recibido durante las últimas semanas.

"Me dan fuerza mientras me centro en esta nueva fase de curación", ha dicho Haines, quien ha recalcado que se siente "abrumada" por "la generosidad de los australianos, manifestada a través de sus donaciones a Save the Children". "Espero trabajar con ellos, a su debido tiempo, en la aplicación de estos fondos para mejorar la vida de los niños", ha agregado.

El hospital Alfred, situado en la ciudad de Melbourne, ha confirmado igualmente que la política, de 65 años e ingresada el 19 de octubre tras ser atropellada frente a su oficina en Wangaratta, en el estado de Victoria, ha recibido el alta, tal y como ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

Haines estuvo en estado "grave pero estable" desde el 23 de octubre, cuando los médicos rebajaron la gravedad de su estado desde crítico, en el que ingresó. Asimismo, el 6 de noviembre su situación fue revisada a "estable", después de confirmarse que en los primeros días sufrió la amputación de ambas piernas por la gravedad de las heridas sufridas.

La Policía del estado de Victoria ha imputado al responsable del atropello, identificado como Brendan Nugent, de 43 años y conocido de la política, según confirmó la familia del sospechoso, que desveló que la parlamentaria "ha sido amiga durante más de 20 años" y que el incidente fue "devastador" e inconcebible".