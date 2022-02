El Parlamento de Armenia elegirá en marzo al nuevo presidente del país tras la dimisión de Sarkisián

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Armenia elegirá al nuevo presidente del país en marzo, según ha anunciado este jueves el primer ministro, Nikol Pashinián, tras la renuncia a finales de enero del actual mandatario, Armen Sarkisián.

"Espero que hasta las elecciones a presidente, que tendrán lugar en marzo, Jachaturián continúe cumpliendo totalmente sus funciones como ministro de Industria", ha dicho, según ha informado la agencia de noticias Armenpress.

Las declaraciones de Pashinián han llegado durante un Consejo de Ministros celebrado después de que el gubernamental Partido del Contrato Civil nominara a Jachaturián como candidato a la Presidencia armenia.

El partido anunció su decisión el 1 de febrero y es posible que Jachaturián, quien entre 1992 y 1996 fue alcalde de la capital, Ereván, se haga con el cargo, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

Durante la jornada del martes, el hasta entonces presidente del Parlamento, Alen Simonián, tomó posesión como presidente en funciones hasta la celebración de elecciones, tras ratificar el fin de las competencias de Sarkisián.

Sarkisián dimitió el 23 de enero tras criticar la falta de competencias del cargo presidencial y a los grupos políticos que impulsan los "rumores y teorías de la conspiración".

"Lo he pensado durante un largo tiempo y he decido dimitir del cargo de presidente de la República después de cuatro años de trabajo", dijo, antes de agregar que "el presidente no tiene las herramientas necesarias para influir en los procesos radicales de la política interior y exterior en este momento tan difícil".

En este sentido, recordó que el presidente no puede vetar las leyes que considere inadecuadas y agregó que él y su familia son atacados por "varios grupos políticos". "No están interesados en las posibilidades de la institución presidencial para beneficio del país, sino en mi pasado, en rumores y teorías de la conspiración", hasta el punto de que ha tenido "consecuencias" para su salud, zanjó.

Sakisián asumió el cargo en abril de 2018 y protagonizó en 2021 un tenso enfrentamiento con Pashinián en torno al cese del Estado Mayor del Ejército a raíz de la crisis desatada por la guerra con Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.