El Parlamento checo debate una moción de censura por las amenazas del ministro de Exteriores al presidente

Petr Macinka, ministro checo de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Kirill Chubotin
PRAGA 3 Feb. (DPA/EP) -
El Parlamento de República Checa ha comenzado a debatir este martes una moción de censura contra el Gobierno del derechista Andrej Babis, poco más de dos meses después de su formación, en relación a los supuestos mensajes amenazantes que el ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka, envió al jefe del Estado, Petr Pavel, por negarse a nombrar a un compañero de su partido como titular de Medio Ambiente.
La moción, que en principio no tiene opciones de prosperar, ha sido respaldada por toda la oposición. En palabras del líder del Partido Democrático Cívico, Martin Kupka, se trata de un "paso lógico y necesario" a tenor de las presiones que supuestamente recibió el presidente checo para nombrar a Filip Turek.
Pavel cuestionó el nombramiento de Turek, del partido Motoristas, debido a una serie de comentarios que realizó en el pasado en redes sociales en los que hacía apología del nazismo, además de otros considerados racistas y sexistas.
Las presiones de Macinka fueron respondidas este fin de semana en las calles de Praga y otras ciudades del país con una movilización en apoyo del presidente checo, que congregó a unas 90.000 personas. Turek ha anunciado que demandará a Pavel.
Durante el debate, el primer ministro, Andrej Babis, ha valorado como una pérdida de tiempo la moción de censura presentada por la oposición, a la que ha acusado de querer "alimentar a la opinión pública con tonterías" y distraer al Gobierno de sus obligaciones. "Déjennos seguir con nuestro trabajo", ha instado.
La iniciativa de la oposición tiene pocas posibilidades de prosperar. Aún no se ha fijado fecha para una votación en la que necesitarían 101 votos. La coalición de gobierno aglutina 108 escaños de los 200 que conforman la Cámara Baja.