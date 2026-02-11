El Parlamento de Egipto aprueba una remodelación del Gobierno propuesta por Al Sisi

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, durante una comparecencia en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Egyptian President Office a

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Egipto ha aprobado una remodelación del Gobierno propuesta por el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, que incluye cambios en 17 ministerios, en medio de los esfuerzos de las autoridades por hacer frente a la crisis económica, algo que queda reflejado en las modificaciones en carteras como las de Inversión, Industria y Vivienda.

Los cambios fueron presentados por Al Sisi al primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, en línea con la Constitución, que contempla que estas modificaciones pueden ser acometidas tras estas consultas y siempre y cuando el Parlamento dé luz verde a la propuesta, algo que pasó a última hora del martes.

La remodelación afecta a 17 ministros, un vice primer ministro y cuatro viceministros, con un total de trece caras nuevas y once salidas, tal y como ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'. La última vez que se acometió una reforma similar del Ejecutivo, en julio de 2024, se vieron afectadas un total de 20 carteras.

De esta forma, las carteras de Exteriores, Cooperación Internacional y Migración han sido fusionadas bajo el mando del jefe de la diplomacia, Badr Abdelati, mientras que la cartera de Inversiones ha pasado a manos de Mohamed Sarif Salé, con la de Desarrollo Local en manos de Manal Auad.

Asimismo, Jaled Hashem será ministro de Industria, Mahmud Helmi el Sherif en Justicia, Sherif Mohamed Faruk en Suministros, Jaled Abdelgafer en Sanidad, Kamed el Uazir en Transportes, Shetif Fazi en Turismo, Aladín Faruk Zaki en Agricultura, entre las principales carteras

Por contra, además de Abdelati, una de las caras más conocidas del Gobierno anterior, también mantienen sus cargos los titulares de Defensa, Interior, Sanidad y Petróleo, de cara a la toma de posesión de todos ellos durante la jornada de este mismo miércoles.

La economía egipcia ha sufrido varios varapalos durante los últimos años, empezando por la pandemia de coronavirus y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que tuvieron lugar después de que El Cairo pusiera en marcha en 2016 un programa de austeridad impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tanto la pandemia como el conflicto en Oriente Próximo afectaron al turismo a Egipto, una de sus principales fuentes de financiación, mientras que los ataques de los hutíes en el mar Rojo en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza afectaron también al tránsito en esta vía fluvial clave, ahondando la crisis.