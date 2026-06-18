El Parlamento Europeo denuncia la "represión" en Nicaragua y pide excarcelar a todos los presos políticos

Archivo - Los presidentes de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega. - Europa Press/Contacto/Nicaragua Government

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha denunciado este jueves la "vulneración de los Derechos" y la "represión" a manos de las autoridades de Nicaragua, al tiempo que ha pedido la excarcelación de todos los presos políticos y la "suspensión" del acuerdo de asociación de la UE con Centroamérica, que incluye al país latinoamericano.

En una resolución aprobada a mano alzada este jueves, los eurodiputados han criticado la "represión sistemática ejercida por el régimen Ortega-Murillo, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios falsos, exilio, desnacionalización, confiscación y crímenes de lesa humanidad".

Así se han referido a la copresidencia que comparte el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en un texto en el que han denunciado también la "persecución de las iglesias cristianas, los pueblos indígenas, la sociedad civil y los opositores políticos". "Las organizaciones disueltas arbitrariamente deben restablecerse", han subrayado, "y garantizarse la libertad de religión y creencias".

La resolución exige la apertura de una investigación sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena y presidente del partido opositor YATAMA, quien permaneció desaparecido durante 32 meses tras ser detenido y falleció bajo custodia en mayo de 2026. Los eurodiputados también han pedido la devolución de sus restos mortales a su familia.

La Eurocámara ha insistido a su vez en la necesidad de liberar a Carlos Brenes y Salvadora Martínez, condenados "sin las debidas garantías a quince años de prisión por supuesta traición", así como "la liberación de todos los presos políticos, la anulación de las condenas por motivos políticos, información sobre su paradero y pruebas de que siguen con vida".

"Pedimos a las autoridades nicaragüenses garantizar a todos los detenidos acceso a abogados y a sus familiares, atención médica y mecanismos de supervisión internacional, y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", han aseverado los eurodiputados.

En este sentido, han hecho hincapié en la importancia de suspender la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica en lo que respecta a Nicaragua mientras "persista la represión" y han subrayado que los eurodiputados "no mantendrán relación alguna con los representantes del régimen".

"Queremos que se garantice que ningún fondo de la UE o multilateral contribuya a reforzar el régimen. También solicitamos la aplicación de sanciones específicas contra los responsables de violaciones de Derechos Humanos, incluidos el presidente Ortega y los miembros de su círculo más cercano", indica la resolución.

Esta es la segunda resolución en lo que va de legislatura en la que el Parlamento Europeo denuncia la represión del régimen nicaragüense, tras la aprobada en febrero de 2025, cuando condenaron la represión "sistemática" y "arbitraria" ejercida por el Gobierno y reclamaron nuevas medidas de presión sobre él, con sanciones y denuncias de los Estados miembro de la UE ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).