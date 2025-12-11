El Parlamento de Honduras se niega a validar los resultados electorales y denuncia un "golpe en curso"

Archivo - Imgen de archivo de las elecciones en Honduras. - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

El Congreso Nacional de Honduras ha rechazado validar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre en el país y ha denunciado un "golpe electoral en curso" ante la "injerencia externa", sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales.

"Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país", ha indicado la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras en un comunicado.

Así, ha mostrado su "rechazo total" a la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya mostrado su apoyo al candidato ultraderechista, Nasry Asfura, que se encuentra a la cabeza con menos de un punto porcentual de ventaja frente al candidato conservador, Santiago Nasralla, que ha denunciado un "fraude" electoral.

"Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, mediante declaraciones públicas realizadas a 72 horas de las elecciones, amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio", recoge el texto.

El documento alerta de que "el Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico y maras, como la salvadoreña MS-13", ha advertido, al tiempo que ha arremetido contra el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"No funcionó conforme a lo establecido, que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia actualmente en proceso ante el Ministerio Público", han indicado los diputados. "Un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica", han asegurado.