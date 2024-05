El Parlamento de Israel aprueba endurecer las sanciones por ofrecer empleo a residentes ilegales

Archivo - Un militar israelí en un checkpoint en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento israelí ha dado este miércoles 'luz verde' a una ley que endurece las sanciones contra aquellos que transporten, alojen o empleen a residentes ilegales en Israel, una medida previsiblemente destinada a frenar el empleo a palestinos procedentes de Cisjordania sin los correspondientes permisos.

La legislación, que ha sido aprobada en segunda y tercera lectura en la Knesset o Parlamento, contempla revocar las licencias comerciales a aquellos acusados por estos motivos durante un año e incluso confiscar sus bienes, como vehículos u apartamentos.

La diputada del partido de centroderecha Israel Beitenu, Yulia Malinovski, e impulsora de la ley ha asegurado que hasta que los responsables no se enfrenten a sanciones económicas "no habrá cambios" al respecto, según el diario 'The Times of Israel'.

Esto se produce además en el mismo día en el que las autoridades de Israel han avalado el regreso de colonos judíos a varios asentamientos situados en Cisjordania que fueron evacuados en el marco del plan de retirada unilateral israelí, también conocido como plan de desconexión, y que supuso el fin de toda presencia permanente civil israelí en la Franja de Gaza y cuatro asentamientos en el norte de Cisjordania en 2005.