Imagen de archivo del Parlamento israelí - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento israelí, la Knesset, ha aprobado este miércoles un proyecto de ley destinado a la creación de una comisión de investigación estatal sobre el ataque de las milicias palestinas contra Israel del 7 de octubre de 2023, el desencadenante de la guerra de Gaza.

El proyecto de ley, reclamado desde hace mucho tiempo por las familias de las víctimas y de los supervivientes, ha superado su lectura preliminar con 65 votos a favor y 50 en contra, en el comienzo de un largo recorrido: el texto será tratado en una comisión de la Knesset y deberá someterse a tres lecturas más antes de quedar legislado.

De momento, el proyecto de ley concibe una comisión independiente de cinco miembros que dispondrá de doce meses, a partir de su puesta en marcha, para redactar un informe preliminar que abordará, entre otros aspectos, las negligencias de seguridad que facilitaron el ataque de las milicias.

El Gobierno del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, ha rechazado las peticiones de establecer una investigación de este tipo y, en su lugar, ha propuesto una comisión bipartidista cuyos miembros serían designados por políticos.

Una de las primeras reacciones a la aprobación del proyecto ha llegado del líder opositor, Gadi Eisenkot, quien ha agradecido una decisión que ha tardado en llegar. "Estas palabras deberían haber quedado escritas hace tres años pero más vale tarde que nunca", ha manifestado en redes sociales.

"Llegaremos a la verdad y tomaremos todas las medidas necesarias para evitar la próxima catástrofe, por las familias de luto, por los supervivientes del cautiverio y por quienes no regresaron con vida, por los habitantes del sur y del norte, por los combatientes, por la seguridad de Israel y por todos los ciudadanos", ha asegurado, "y estaremos a la altura".

Organizaciones de víctimas como las Familias del 7 de Octubre, han celebrado la decisión e insistido en que el establecimiento de una comisión estatal de investigación "es de vital importancia para el interés nacional".

"Debería haberse establecido hace tres años, pero se frustró por razones políticas y cínicas para eludir responsabilidades. No descansaremos hasta que se presenten las conclusiones y se aprendan las lecciones, por el bien de quienes perdimos y por el bien de las generaciones futuras", han concluido en un comunicado recogido por los medios israelíes.