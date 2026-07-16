El Parlamento israelí aprueba una reforma de la ley de medios que endurece el control gubernamental

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha dado 'luz verde' este jueves a una reforma de la ley que regula los medios de comunicación criticada por la oposición y por la fiscal general del Estado, que han advertido de que endurece el control gubernamental y socava la libertad de prensa.

La medida, impulsada por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha sido aprobada en tercera lectura por 53 votos a favor y 48 votos en contra y sustituye el actual sistema de medios por una nueva autoridad reguladora y un consejo de contenidos audiovisuales.

En virtud de la nueva legislación, el ministro de Comunicaciones podrá nombrar a cuatro de los siete miembros del consejo --que tendrá autoridad sobre el registro de proveedores, ya sean canales de televisión o diarios digitales--, mientras que el director general del Ministerio elegirá a otro.

El texto incluye nuevas restricciones para los principales proveedores de medios --como la emisión de contenidos que incluyan violencia, sexualidad o conversión religiosa-- y establece un nuevo marco de financiación para las producciones israelíes.

El consejo tendrá la potestad de cancelar el registro de un proveedor por incumplir las condiciones de la nueva legislación, así como imponer multas por un importe mínimo del 1% de sus ingresos por infringir dichas condiciones, según ha recogido 'Times of Israel'.

Una de las enmiendas incluía una disposición para crear una aplicación gubernamental para teléfonos móviles que permitiera a la ciudadanía acceder a canales de televisión pública y retransmisiones deportivas de forma gratuita, si bien fue rechazada por los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas por emitir los sábados.

El Foro de Canales israelíes, que representa a las tres principales cadenas televisivas del país, ha criticado la legislación y ha acusado a Karhi de querer tomar el control de los medios de comunicación y favorecer al Canal 14, de corte ultraderechista y afín a Netanyahu, puesto que esta cadena no se verá afectada por las nuevas directrices.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, y la oposición han advertido de que esta legislación, que ha tenido un camino accidentado hacia su aprobación, con cientos de retoques, permitirá la injerencia del Gobierno en los medios de comunicación.