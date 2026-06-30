El Parlamento de Japón da el primer paso para tipificar como delito la profanación de la bandera nacional

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot / Agf

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Japón ha aprobado este martes un proyecto de ley para tipificar como delito la profanación de la bandera nacional, asunto que ha generado debate interno en el país ante las implicaciones en la libertad de expresión de esta medida impulsada por el Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Según informa la agencia Kyodo, el gobernante PLD se ha quedado solo en la votación en la Cámara de Representantes después de que todos los partidos de la oposición hayan boicoteado la sesión, incluyendo aliados del partido de Takaichi, que pese a que respaldan la medida, han criticado la forma en que el bloque gobernante dirigió el debate parlamentario.

Esto sucede en un momento en el que los proyectos de ley se enfrentan al plazo del 17 de julio, fecha en la que finaliza la actual sesión de la Dieta, por lo que queda en aire que esta medida se pueda aprobar para entonces.

Enfrente, los partidos de la oposición temen que la legislación viole la libertad de expresión garantizada por la Constitución nipona y han cuestionado tanto la base jurídica como la definición de los actos punibles en la eventual ley que castigue el vandalismo contra la bandera.