El Parlamento de Liechtenstein aprueba la legalización del aborto

Archivo - Imagen de archivo de un pleno en el Parlamento de Liechtenstein. - Europa Press/Contacto/Siavosh Hosseini - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Liechtenstein ha aprobado este jueves por estrecho margen una iniciativa para legalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, una medida que pasa ahora a manos de príncipe regente y heredero, Luis de Liechtenstein, que podría ejercer su derecho a veto y bloquear la reforma.

Actualmente esta práctica es ilegal en el Estado alpino, a excepción de determinadas situaciones, como cuando la vida de la madre corre peligro o si el embarazo es resultado de una violación.

La iniciativa, presentada por el partido izquierdista Lista Libre, aboga por la legalización del aborto durante los tres primeros meses de embarazo y se hizo con casi 5.000 firmas --muy por encima de las 1.000 requeridas por ley para someter la iniciativa a votación en el Parlamento--.

La votación se ha saldado con 13 votos a favor --de un total de 25 diputados que tiene el Landtag, el Parlamento de Liechtenstein--, por lo que la medida ha salido adelante, según informaciones del diario digital Landesspiegel.

Habida cuenta de la manifiesta oposición mostrada por el príncipe Luis a la medida, que a todas luces será bloqueada, los diputados propusieron someterla a referéndum, un paso que ha sido rechazado por la mayoría del pleno, también de forma ajustada, con 13 votos frente a 12.

En el último referéndum sobre este mismo tema, celebrado en 2011, se saldó con el 52% de los votos en contra de la legalización del aborto. En aquel entonces, el príncipe Luis también declaró que vetaría la medida en caso de recibir el visto bueno.