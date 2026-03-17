El Parlamento de Noruega da 'luz verde' a la creación de un comité independiente sobre el caso Epstein

Archivo - El Parlamento de Noruega - Europa Press/Contacto/Zhang Yuliang - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Noruega ha aprobado por unanimidad la creación de un comité independiente para investigar los tentáculos del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en las instituciones del país tras la publicación de miles de archivos relacionados con la trama por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

La comisión de Control y Asuntos Constitucionales del Parlamento, liderada por Per-Willy Amundsen, recomendó recientemente a la Cámara que votase para establecer un comité que tenga un "mandato amplio" y que investigue "la relación entre las autoridades noruegas y las organizaciones, fundaciones y redes externas en las que Noruega ha participado" a lo largo de los años.

Si bien la comisión recomendó que las pesquisas se remontasen al proceso que condujo a los Acuerdos de Oslo en 1993, por el momento se desconoce qué alcance tendrá dicha investigación. El presidente de la Cámara, Masud Gharajhani, tendrá ahora que presentar una propuesta con los nombres de aquellas personas que formarán parte del comité, según ha indicado el propio Parlamento en un página web.

"Existen dudas razonables sobre si estas conexiones contravienen la ley y diversos aspectos de las normas éticas de la sociedad. Es fundamental que estas condiciones y cuestiones se resuelvan y que los hechos salgan a la luz", ha subrayado el primer ministro, Johan Gahr Store, antes de la votación este martes.

En este sentido, ha indicado que el trabajo del comité será "importante" para "restablecer la confianza" en las instituciones noruegas. "El Gobierno considera importante contar con un proceso independiente y, por lo tanto, ve acertado que sea el Parlamento quien instaure el comité", ha expresado.

El primer ministro ha afirmado así que una vez que el comité presente su informe tras llevar a cabo las "debidas diligencias", lo revisarán "minuciosamente". "La confianza en los funcionarios públicos es fundamental en nuestra democracia. Lo esencial es que toda persona con responsabilidades y autoridad sea consciente de ello y cumpla con los estándares legales y éticos que rigen nuestra sociedad", ha zanjado.

Los tentáculos del caso Epstein han sacudido a la cúpula política y social de Noruega. Entre los implicados se encuentran el ex primer ministro de Noruega Thorbjorn Jagland; el exministro de Asuntos Exteriores y el recién dimitido director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende, o la princesa heredera, Mette-Marit.