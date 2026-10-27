El Parlamento de Portugal inicia el debate de los presupuestos de 2027 marcado por las movilizaciones por la vivienda

Archivo - Asamblea de la República, en Lisboa, Portugal. - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Portugal iniciará este martes el debate general sobre la propuesta de los Presupuestos del Estado para 2027 del Gobierno, una discusión que estará profundamente marcada por el malestar social y las protestas convocadas por el derecho a la vivienda, en plena polémica por las recientes cargas policiales contra las acampadas ciudadanas.

Según ha informado la agencia portuguesa de noticias Lusa, la tramitación parlamentaria cuenta con la aprobación garantizada de las cuentas, que serán sometidas a votación este miércoles. El voto favorable de las bancadas que sustentan al Gobierno (PSD y CDS-PP) y la anunciada abstención del Partido Socialista (PS) aseguran la viabilidad del documento propuesto por el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, pese al previsible voto en contra o abstención del resto de formaciones a la izquierda (PCP, BE, Livre, PAN, JPP) y de los grupos a la derecha (Chega e IL).

La propuesta presupuestaria, la tercera entregada por el gabinete de Montenegro, contempla un crecimiento de la economía lusa del 2,3% para este año y del 2,1% para 2027, estimando unas cuentas equilibradas en el presente ejercicio y un superávit del 0,1% para el siguiente. Su votación global definitiva está programada para el próximo 24 de noviembre.

TENSIONES TRAS LAS CARGAS POLICIALES

El debate, iniciado con una intervención del primer ministro --cuya ausencia de la agenda pública en las últimas semanas ha sido muy criticada por la oposición--, se produce en un clima de alta tensión institucional y en las calles. El Gobierno de Montenegro llega a la Cámara cercado por las exigencias de soluciones habitacionales y por la condena de amplios sectores tras la intervención policial que desmanteló las acampadas ciudadanas de Lisboa (Plaza del Rossio) y Oporto en la madrugada del pasado domingo, dejando al menos una treintena de heridos.

La represión del movimiento, que movilizó incluso el uso de perros y unidades antidisturbios, ha derivado en la apertura de una investigación por parte de la Inspección General de la Administración Interna (IGAI) y la Fiscalía portuguesa para determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

Ante este panorama, la asamblea popular de la 'Acampada de Lisboa' ha decidido intensificar sus movilizaciones coincidiendo con el debate presupuestario. Según la citada agencia, la plataforma "Casa para Viver" ha convocado una gran concentración a las puertas de la Asamblea de la República para la tarde de este martes, movilización que los asistentes aprovecharán para llevar y montar tiendas de campaña frente a la sede parlamentaria como medida de presión para frenar las políticas del Ejecutivo, dejando abierta la posibilidad de pernoctar en el lugar durante la noche previa a la votación del miércoles.